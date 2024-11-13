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就市論勢／封測、散熱、內需股 可留意

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股在川普當選上漲數日後，又籠罩在川普未來可能對台積電（2330）增加關稅的疑慮及台積電停止供貨中國大陸AI晶片的負面情緒中。但川普就任時間為2025年1月，現在的川普交易可能過度反應市場預期心理，包含比特幣、美元匯率、公債利率，甚至某些特定股票等。

回到台股，台積業績展望紮實，先進製程暫無同業競爭，以川普美國優先的政策策略，不一定會如市場預期方式進行。年底輝達GB系列AI伺服器即將出貨量產，相關供應鏈營收均有機會在第4季創高。因此在選股上，還是擇優在AI族群，包含晶片製造、封測、散熱、組裝等權值較大的公司。

投資建議

股市已經重回多頭走勢，短期震盪都可尋找底部買點，接續年底作夢行情，可布局2025年看好產業。

綜觀未來產業狀況，AI權值股回升，疊加美國降息刺激經濟消費，未來指數看法暫時沒有悲觀理由。接軌年底作夢行情，指數有回檔應該逢低布局。現階段科技股選擇還是以AI為主。傳產股以內需比重稍高類股，如內需零售、重電、航空等。

AI 台積電 川普

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