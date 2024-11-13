凱基美國非投等債 18日除息

美國總統大選由共和黨取得重大勝利，11月FOMC會議也如預期降息1碼，將基準利率調整為4.5%~4.75%，儘管聯準會主席在11月FOMC會後強調聯準會的政策中立及獨立性，然新總統施政方針將會影響美國未來經濟、通膨、就業走向，對聯準會後續貨幣政策影響性仍待觀察。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）經理人鄭翰紘表示，依最新FedWatch預測，聯準會12月再降息1碼機率高，然對2025年預期，卻從9月中聯準會啟動降息時的整年（2025）降息5碼，下修為整年降息3碼，顯示市場對美國大選結果正持續發酵，明年美債殖利率下行走勢恐承受壓力。

本次FOMC降息1碼符合預期，美國選後市場將聚焦新政方向，財政赤字議題可能持續延燒，預期美國政府會增加舉債，帶動通膨隱憂。聯準會態度轉向中立，也令市場對聯準會降息幅度與腳步預期心理出現變化，短期內公債殖利率下行空間有限情況下，選擇債券ETF建議存續天期偏短、信評偏中段的債種，並適度承擔信用風險，以換取利差優勢，兼顧追求債息目標。

凱基美國非投等債（00945B）預計18日除息，15日為最後買進日，每受益權單位數預計配發0.102元，維持與前四次相同配息水準，不失為固定收益投資優選。

鄭翰紘指出，投資級債基金與非投資等級債基金過去12周皆持續呈現資金淨流入，整體債券基金淨流入金額持續維持高水位，顯示債券吸引市場資金青睞。觀察各期間資金流向，近一周各類債種全面上漲，漲幅前三名分別為美國公司債、新興主權債、美國非投等債；近三個月各類債種也是以上漲居多，漲幅前三名為全球非投等債、美國非投等債、歐洲非投等債。

今年以來除了全球公債，其他債種全面上漲，其中又以新興非投等債、全球非投等債、美國非投等債表現最為突出。鄭翰紘表示，近一周10年期美債殖利率自高點回落，反映在債市表現上，利率敏感度較高的投資級債漲幅較大，新興主權債、非投資等級債緊追在後。