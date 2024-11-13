資金轉進中低價題材股

台股在川普當選上漲數日後，又籠罩在川普未來可能對台積電增加關稅的疑慮及台積電停止供貨中國大陸AI晶片的負面情緒中。但川普就任時間為2025年1月，現在的川普交易可能過度反應市場預期心理，包含比特幣、美元匯率、公債利率，甚至某些特定股票等。

2024-11-13 00:31