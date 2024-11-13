資金轉進中低價題材股
美中人工智慧（AI）晶片戰延燒，衝擊台股昨（12）日失守23,000點，盤面部分資金轉向新盛力（4931）、新興等中低價題材股避險，帶動股價逆勢收高，法人建議短多操作宜控制風險，並善設停利停損。
「川普交易」仍是市場焦點，道瓊、標普指數皆創歷史新高，但美商務部將禁止台積電7奈米（含）以下AI晶片銷陸，加上外資在台指期留倉淨空單創高，引發調節賣壓出籠，台股昨日跌破5、10日線及月線等關卡。
盤面上漲家數僅約14%，部分具低市值、籌碼相對穩定的中低價股成為資金避風港，新盛力、錸德、神達、濱川、鏵友益、正德、四維航、矽瑪、精元、新興、星宇航空等漲幅在1.0%至9.9%間，且大多獲得法人買盤進駐。
市場擔心川普上台恐出現新一波美中貿易戰，全球各大原物料進口商已啟動新一波搶運，近一周載運大宗物資的海岬型船運價指數大漲25%，激勵散裝航運類股普遍收漲，其中正德昨日漲3.3%收20.25元，四維航、新興等相關個股同步強勢。
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