嘉澤前景靚 三外資按讚

台股昨（12）日大跌，科技族群走弱，其中嘉澤（3533）第3季財報表現亮眼，盤中由黑翻紅收漲0.2%至1,775元。對此，外資摩根士丹利（大摩）、野村、花旗證券等出具最新報告看好AI後市發展，三家外資維持「優於大盤」及「買進」評級，目標價為1,880、2,045、2,155元。

綜合花旗科技產業分析師劉瓊芳、野村科技產業分析師李佳伶表示，嘉澤2024年第3季毛利率持續走強，且受益於GPU插槽與AI伺服器，帶來顯著上行潛力，因此上調2025年和2026年營收預測，分別增長8.9%和6.7%，主要反映DDR5和PCIe5等，產品組合有利提升毛利率。

另外，嘉澤第4季展望穩健。由於10月銷售額優於預期，有望帶動11、12月和春節前庫存增長帶來的上行潛力，預期在匯率和產品組合優化下將提升毛利，明年新產品如伺服器水冷散熱的快接頭（UQD）和GPU插槽也增強營收表現。因此，花旗給予「買進」評等、目標價2,155元。

展望2025年，若輝達（NVIDIA）廣泛採用AI GPU插槽及記憶模組連接器，嘉澤市場觸及範圍將進一步擴大。因此野村維持「買進」評級，並將目標價由1,737元上調至2,045元。

大摩科技產業分析師高燕禾補充，嘉澤UQD和GPU插槽仍在驗證，目標是年底前通過輝達合格供應商名單認證。另外，GPU插槽認證尚在進行，通過時間未定，但對嘉澤技術能力保持樂觀，預期有望成為輝達B300 GPU插槽下一批供應商。因此維持「優於大盤」評級，目標價上調1%至1,880元。