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散戶衝衝衝！台股10月定期定額重回成長曲線 創新高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股散戶衝衝衝，不懼行情震盪，10月台股定期定額重回成長曲線，以148.9億元再創新高，較9月增加7,977.85萬元。情境示意圖。圖／Ingimage
台股散戶衝衝衝，不懼行情震盪，10月台股定期定額重回成長曲線，以148.9億元再創新高，較9月增加7,977.85萬元。情境示意圖。圖／Ingimage

台股散戶衝衝衝，不懼行情震盪，10月台股定期定額重回成長曲線，以148.9億元再創新高，較9月增加7,977.85萬元。

臺灣證券交易所12日公布，台股10月有交易戶數360萬8,106戶，低於9月的374萬5,936戶，但定期定額投資金額148.9億元，高於9月的148.1億元，這也是一路創高的台股定期定額在9月一度減少後，在10月重回成長軌道，且超過前次高點、今年8月的金額。此外，ETF成交值占比9.07%，高於9月的8.2%。

此外，台股10月成交量周轉率8.06%，低於9月的8.99%，當沖成交值占比35.86%略高於9月的34.32%，平均每日當沖戶數113,657戶，高於9月的109,846戶。另一方面，10月自然人成交值比重53.45%，低於9月的52.43%；外資成交值比重35.17%，略高於9月的35.12%。整體看來，投資人在美國總統大選前的態度偏向觀望、短線操作、定期定額分批局的保守策略。

ETF 台股 定期定額 當沖

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