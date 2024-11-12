證交所赴矽谷 招商新創

為推動壯大資本市場政策，臺灣證券交易所今年再度攜手資誠聯合會計師事務所，前往全球高科技、AI及生技新藥新創產業重鎮美國矽谷，舉辦前進台灣資本市場座談會。證交所表示，在台上市有助提供公司知名度、募集資金、資訊透明及健全體制等四大優勢，建議企業來台上市，優化企業體質。

前進台灣資本市場座談會規劃台灣資本市場優勢及來台上市等主題，且由去年掛牌上市的AMAX-KY分享成功來台上市經驗，並實地參訪北加州以及德州多家美國新創企業。

證交所副總經理杜惠娟致詞時表示，迄今自美國來台上市公司累計九家，皆表現優異。此外，台灣證交所不論在市值、交易量及周轉率皆名列前茅。

上市是協助企業轉型、接班、永續經營的有效方案，協助企業更有效率地募集持續營運發展所需的長期且穩定的資金，並具有資訊透明及體制健全等優點，有助提升企業應對風險的韌性，並建議企業掌握契機來台上市，優化企業體質。

台灣資本市場仍具備相當的競爭優勢，包含上市規章透明、審查時效、上市後籌資便捷及國際化程度等方面均表現優異。今年證交所更以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一，規劃三大策略及十大方針，促進資本市場發展。

證交所為積極推動創新企業上市籌資發展，2021年起設立「臺灣創新板」，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式企業加速上市籌資，透過這次研討會介紹台灣資本市場發展動態及優勢，提供在美營運企業更多元的上市選擇。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠致詞時指出，資誠長期以來協助企業轉型，上市不僅可讓企業轉型，最佳化營運模式提升公司的估值，更可引進策略股東以及機構投資人，健全薪酬以吸引並留住人才，為企業的永續發展提供最重要的平台與推力。