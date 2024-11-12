台股10月營收亮麗 法人建議布局這些族群迎接多頭行情

上市櫃公司10月營收繳出亮麗成績單，電子股表現優於非電子股。法人建議，可逢低積極布局營收優異且展望正面族群，看好包括AI伺服器、半導體設備/材料、光通訊、高階手機晶片等，以迎接年終至隔年初的多頭行情。

大型本國投顧指出，上市櫃公司整體10月營收4.16兆元，創下單月歷史新高，月增2.2%、年增 11.5%；創新高家數67家，低於9月的73家、8月的81家，但遠優於去年同期的30家。

以追蹤的近30個主要族群第4季營收達成率來看，科技族群大約82%符合預期或超越預期，非科技族群僅有38%符合預期或超越預期。

科技次族群營收達成率較為優異者依序是IC設計（手機及消費性電子）37%、光通訊37%、一線晶圓代工37%、銅箔基板36%、雲端服務36%、伺服器組裝35%等。

除IC設計反映聯發科（2454）高階手機晶片出貨優於預期的個別因素外，其餘均反映AI伺服器需求隨GB200開始量產而展現強勁力道；營收達成率偏低則為IC設計服務27%，主要反映創意（3443）北美AI專案設計專案遞延的個別因素。

非科技族群當中，第4季營收達成率相對超前者，僅有食品36%與航空33%。法人表示，食品主要反映中國大陸消費降級，支撐統一（1216）的中國大陸地區營運表現；航空則反映疫後旅遊熱潮持續支撐客運需求強勁。

營收達成率偏低者則為綠能27%、觀光27%、重電29%、製鞋30%。綠能主要反映太陽能案場開工遞延；觀光主要反映海外來台觀光旅遊人數不如預期。

另外，10月營收創新高公司中，以AI伺服器、半導體設備/材料、營建、汽車零組件/汽車電子、綠能等族群性較為明顯。