大山財報／前三季獲利賺贏去年全年 暫居線纜獲利王

老牌線纜廠大山（1615）訂單滿檔、向上拓展北部有成，前三季獲利已經賺贏去年全年，暫居線纜獲利王。大山12日公告，第3季稅後純益2.13億元，年增23.3％，每股稅後純益（EPS）0.88元；累計今年前三季稅後純益5.59億元，年增55.8％，每股稅後純益2.99元。

大山受惠台電強韌電網計畫、政府推動基礎建設及綠能政策等相關電網布建，皆推升線纜需求，目前在手訂單滿檔，全年營運穩健看俏。

大山近年積極拓展業務，看準北台灣建設案量大，向上布局，目前桃園營業所已經開始運營，並以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。

至於與線纜息息相關的銅市場。線纜業者指出，近期因美國總統大選及中國大陸政策等，讓銅價從高點下滑，不過長期來看，因為全球能源轉型、基建計畫等，皆推升對銅的需求，儘管銅價短期波動，但長期仍看佳。

展望未來，大山表示，桃園營業所還有一定的成長空間，儘管近期房市受到打房干擾，但整體推案量仍大，仍會積極爭取建築用線需求。另外，台電強韌電網計畫持續釋出訂單，加上還有線纜汰舊換新需求，整體而言，市場狀況良好，對未來審慎樂觀。