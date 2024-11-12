台股暴跌逾500點 金管會：密切關注國際市場變化
台股12日大跌逾547.87點，跌幅2.33%僅次於香港2.58%，是亞股中「次慘」，金管會指出，將密切持續關注國際金融市場變化。
證期局副局長黃厚銘說，台股雖跌幅2.33%，但若以今年到11月11日止，台股仍上漲31.22%漲幅仍是亞股之首，台股集中市場日均成交量4,201.15億元、年增52%。
累計前十月國內上市櫃公司營收35.58兆元是歷年同期新高，年增12%，是歷年同期最高，整戶擔保維持率到11日是171.87%，三大數據顯示台股基本面未有顯著改變。
受投資人押注川普勝選的市場效應，使11月11日美股除費半跌2.54%，餘美股三大指數均漲，漲幅介於0.06%至0.69%，資金似有重返美國，使12日外資在台賣超455.9億元，亞股均墨。
據金管會統計，12日台股跌2.33%，同時段上海跌0.64%，日本跌0.94%，新加坡跌0.95%，韓國跌1.51%，香港跌2.58%，等於台股跌幅僅次於港股，在亞股中「倒數第二慘」。
若拉長從今年到11月11日止，台股上漲31.22%，相較香港漲幅19.82%、深圳漲幅19.57%、日本漲幅18.14%、上海漲幅16.64%、新加坡漲幅15.41%、韓國跌幅4.66%、美國道瓊漲幅17.52%，台股漲幅仍居冠。
今年截至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率是2.38%（加計股票股利為2.49%）。
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