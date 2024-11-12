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台股12日大跌！ 金管會認為原因和這點有關 對市場信心喊話

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股今日大跌547.87點，跌幅2.33%，金管會官員認為，應和美股在前一日投資人押注川普當選的政策影響使費半大跌2.54%有關。台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股今日大跌547.87點，跌幅2.33%，金管會官員認為，應和美股在前一日投資人押注川普當選的政策影響使費半大跌2.54%有關。台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今日大跌547.87點，跌幅2.33%，金管會官員認為，應和美股在前一日投資人押注川普當選的政策影響使費半大跌2.54%有關，今日信用交易的整戶擔保維持率為171.87%，成交量4385.39億元，外資賣超455.9億元。

證期局指出，除了費半下跌，其餘美股三大指數均漲，漲幅介於0.06%至0.69%；據證期局資料，同時段上海跌0.64%，日本跌0.94%，新加坡跌0.95%，韓國跌1.51%，香港跌2.58%，台股的跌幅僅次於香港。

不過若以今年初以來的漲幅，證期局副局長黃厚銘指出，截至今日止，台股上漲31.22%，相較香港漲幅19.82%、深圳漲幅19.57%、日本漲幅18.14%、上海漲幅16.64%、新加坡漲幅15.41%、韓國跌幅4.66%、美國道瓊漲幅17.52%，台股累積漲幅最多；此外，台股集中市場日均成交量約4201.15億元，相較去年同期大幅增加52.25%。

黃厚銘也對市場基本面信心喊話，今年截至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38% ，若加計股票股利為2.49%，國內上市櫃公司截至113年10月底累計營收約35.58兆元，較去年同期增加11.92%，為歷年同期最高。

台股大跌，金管會今日再對基本面信心喊話。本報資料照片
台股大跌，金管會今日再對基本面信心喊話。本報資料照片

台股 美股 金管會

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