聽新聞
0:00 / 0:00
台股12日大跌！ 金管會認為原因和這點有關 對市場信心喊話
台股今日大跌547.87點，跌幅2.33%，金管會官員認為，應和美股在前一日投資人押注川普當選的政策影響使費半大跌2.54%有關，今日信用交易的整戶擔保維持率為171.87%，成交量4385.39億元，外資賣超455.9億元。
證期局指出，除了費半下跌，其餘美股三大指數均漲，漲幅介於0.06%至0.69%；據證期局資料，同時段上海跌0.64%，日本跌0.94%，新加坡跌0.95%，韓國跌1.51%，香港跌2.58%，台股的跌幅僅次於香港。
不過若以今年初以來的漲幅，證期局副局長黃厚銘指出，截至今日止，台股上漲31.22%，相較香港漲幅19.82%、深圳漲幅19.57%、日本漲幅18.14%、上海漲幅16.64%、新加坡漲幅15.41%、韓國跌幅4.66%、美國道瓊漲幅17.52%，台股累積漲幅最多；此外，台股集中市場日均成交量約4201.15億元，相較去年同期大幅增加52.25%。
黃厚銘也對市場基本面信心喊話，今年截至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38% ，若加計股票股利為2.49%，國內上市櫃公司截至113年10月底累計營收約35.58兆元，較去年同期增加11.92%，為歷年同期最高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言