台股12日大跌！ 金管會認為原因和這點有關 對市場信心喊話

台股今日大跌547.87點，跌幅2.33%，金管會官員認為，應和美股在前一日投資人押注川普當選的政策影響使費半大跌2.54%有關，今日信用交易的整戶擔保維持率為171.87%，成交量4385.39億元，外資賣超455.9億元。

證期局指出，除了費半下跌，其餘美股三大指數均漲，漲幅介於0.06%至0.69%；據證期局資料，同時段上海跌0.64%，日本跌0.94%，新加坡跌0.95%，韓國跌1.51%，香港跌2.58%，台股的跌幅僅次於香港。

不過若以今年初以來的漲幅，證期局副局長黃厚銘指出，截至今日止，台股上漲31.22%，相較香港漲幅19.82%、深圳漲幅19.57%、日本漲幅18.14%、上海漲幅16.64%、新加坡漲幅15.41%、韓國跌幅4.66%、美國道瓊漲幅17.52%，台股累積漲幅最多；此外，台股集中市場日均成交量約4201.15億元，相較去年同期大幅增加52.25%。