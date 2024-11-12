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外資賣超476億元 賣超第一名竟是他、聯電及台積也遭大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股12日開低走低收在最低點22,981.77點，下跌547.87點，三大法人合計賣超618.26億元，尤以外資賣超476.36億元最高。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股12日開低走低收在最低點22,981.77點，下跌547.87點，三大法人合計賣超618.26億元，尤以外資賣超476.36億元最高。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股12日開低走低收在最低點22,981.77點，下跌547.87點，三大法人合計賣超618.26億元，尤以外資賣超476.36億元最高，統計外資買賣超個股發現，外資賣超第一名為凱基金（2883），單日大賣超32,888張，聯電台積電也同遭外資賣超；外資買超最多的則是神達

台股早盤以23,276.76點開低，權王台積電領跌，終場以最低的1,050元收盤，大跌35元，跌幅3.22%，影響大盤指數達276點，AI股也大多下跌，上市類股全數收黑，其中，航運股相對較強，尤其是散裝航運股的表現，四維航及新興漲幅逾2%收盤，星宇航空及長榮航也收紅。

大盤指數開低走低，收在22,981.77點，跌幅2.33%，月線失守，三大法人賣超618.26億元，包括外資賣超476.36億元，投信買超63.03億元，自營商賣超（合計）204.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.47億元，自營商（避險）賣超157.45億元。

統計外資賣超前十大個股依序是凱基金、英業達、期街口布蘭特正2（00751L）、聯電、中租-KY、群創、中鋼、國泰永續高股息（00878）、台新金、新光金等；外資賣超凱基金32,888張最高，其次是賣超英業達31,901張，聯電遭外資賣超26,876張。

台積電跌破月線，收在最低的1,050元，大跌35元，跌幅3.22%，市值急縮9,076億元，下滑至27兆2,293億元，28兆元市值再度失守，影響大盤指數約達276點，外資賣超台積電16,857張。

統計外資買超前十大個股依序是神達、元大滬深300正2（00637L）、長榮航、華航、緯創、鴻準、復華富時不動產（00712）、元大美債20正2（00680L）、國泰20年美債正2（00688L）、凱基美國非投等債（00945B）；外資買超神達37,795張最多，買超長榮航22,558張，買超華航12,434張。

三大法人 凱基金 台積電 台股 外資 神達 聯電

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