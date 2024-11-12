一表看清美股震盪換什麼股 存股族可善用3大策略

11月網路社群最常討論的投資痛點：「股市高檔投資有什麼風險」、「美股大選前後會有什麼影響」，點出投資人在美股標普500引領全球創下歷史新高後，開始注意到股市高檔的潛在震盪風險；永豐金證券根據上一波2022年大跌近三成的歷史經驗，統整出當年存股族如何因應高檔震盪的三大特色，包括：下跌期間不停扣、扣款金額不大幅縮減、保留備用資金。

根據豐存股美股平台的統計，標普500指數近四年來最大一波跌幅發生在2022年，當年從1月指數高點4,818起跌，10月觸及波段低點3,491點，跌幅達27.5%；長達十個月的跌幅中，扣款人數逆勢增長17%；人均扣款金額同期間減幅不到三成，每月人均扣款金額從約3萬元，下降至約2.2萬元。

永豐金證券指出，在高檔波動時期存美股的投資人有三大特色：下跌期間不停扣、持續每月扣款達2萬元以上、微幅減少每月存股金額保留備用資金，顯示投資人了解存股是穩健累積資產的過程，大跌時定期定額反而能取得相對低價的買股成本優勢，不停扣才能發揮微笑曲線的複利效應。此外，存股應該考量風險承受度，難以預測景氣波動多久會回升，保留至少六個月以上的緊急預備金，能讓存股更安心，培養出不易受景氣波動而影響的存股心態。

依照豐存美股持股變化觀察，永豐金證券將2022年1至10月大跌期間，分成前後五個月觀察變化，分析歸納出三個存股族因應震盪局勢的行為：