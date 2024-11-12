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台股下跌547點 三大法人賣超618億元
台股12日開低走低，收在最低點22,981.77點，下跌547.87點，跌幅2.33%，跌破月線，成交量4,385億元，三大法人賣超618.26億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超476.36億元，投信買超63.03億元，自營商賣超（合計）204.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.47億元，自營商（避險）賣超157.45億元。
台積電（2330）重挫逾3%，收1,050元，跌破月線，AI股也大多下跌，不過緯穎（6669）小漲0.72%，收2,100元。各上市類股皆收黑，航運族群較為抗跌，其中散裝航運表現更為強勢，四維航（5608）、新興（2605）漲幅逾2%，中航（2612）漲幅逾1%。中租-KY（5871）因三大區塊市場的總體延滯率仍逐季走升，至第3季底升至3.7%，重挫至跌停板130.5元，連帶裕融（9941）也重挫逾5%，和潤企業（6592）下跌逾3%。
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