台積電最後一盤雖爆1.2萬張買單仍重挫35元 市值27.2兆

美國祭出對大陸新一波半導體禁令，引來市場擔憂，台積電（2330）12日開低走低，最後一盤雖爆出12,335張買單，股價仍是重挫，收在最低的1,050元，大跌35元，跌幅3.22%，市值急縮9,076億元，下滑至27兆2,293億元，28兆元市值再度失守，影響大盤指數約達276點。

美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，除傳出台積電停供受規範的大陸客戶，同時也傳出南韓三星同樣受到美禁令的限制，無法為陸廠提供相關晶圓代工服務。

市場擔憂7奈米風暴恐影響台積電的表現，不過，外資則是認為衝擊有限，兩家外資及研調機構集邦科技（TrendForce）普遍預期美方新政對台積電的衝擊有限，集邦估算，若相關規範發酵，將影響台積電整體營收約5~8%；兩家外資仍維持台積電「優於大盤」及「買進」的正向評等，目標價分別維持1,330元、1,540元。

台積電12日跳空以1,060元開低，盤中高點曾達1,065元，終場收在今日最低的1,050元，失守月線，市值也滑落至28兆元之下；台積電重挫拖累台股大盤，終場收在最低22,981.77點，重挫547.87點，失守5日線及月線。