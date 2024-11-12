資誠攜手證交所前進美國矽谷 籲外企來台上市

儘管面臨國際地緣政治和經貿情勢變化，台灣資本市場仍然具備相當的競爭優勢，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今年再度與台灣證券交易所（TWSE），前往美國矽谷舉辦座談會，建議企業掌握契機來台上市，共創雙贏，壯大高科技與生技生態系。

資誠聯合會計師事務所在座談會上，說明台灣資本市場優勢及來台上市規劃等主題，並由去年掛牌上市的AMAX-KY（艾瑪斯科技）分享成功上市經驗，並透過實地參訪多家美國新創企業，強化台灣資本市場與美國優質新創企業的連結。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠致詞時指出，資誠長期以來協助企業轉型，上市不僅可讓企業轉型，最佳化營運模式提升公司的估值，更可引進策略股東以及機構投資人，健全薪酬結構以吸引並留住人才，為企業的永續發展提供最重要的平台與推力。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師梁嬋女指出，台灣資本市場提供理想的融資環境和堅實的基礎，助力企業長遠成功，且台灣擁有優越的創新能力、豐富的產業鏈資源和高效的上市流程，這些優勢提升企業上市效率並吸引投資者信心。

另一方面，政府也推動友善企業政策，梁嬋女舉例，如稅務優惠、研發補助和人才引進，進一步增加吸引力，促進本地及國際企業投資，這些政策不僅支持本地企業的成長，也吸引更多國際企業前來投資，提升台灣資本市場的國際競爭力。

資誠長期以來在資誠審計服務會計師梁嬋女、資誠審計服務會計師郭加龍以及資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人與資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆的努力下，已協助多家美國企業成功在台灣上市櫃，期待在台灣資本市場的新板塊-創新板的推動下，協助更多美國當地新創企業跟台灣資本市場一起成長。

台灣證交所副總經理杜惠娟也在會上表示，台灣被譽為科技島，許多在海外打拼的台灣企業皆期盼能來台上市，而迄今自美國來台上市公司累計九家，皆表現優異，台灣證交所不論在市值、交易量及周轉率皆名列前茅，因此上市後勢必對公司知名度有相當程度提升，上市是協助企業轉型、接班、永續經營的有效方案。