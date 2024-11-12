台股跌547點收22,981點 台積電收1,050元、跌35元

台股12日開低走低、尾盤殺低，失守5日、10日及月線，跌破23,000點，終場收22,981.77點，跌547.87點、跌幅2.3%，成交金額4,385.3億元。櫃買指數也收跌1.9%。台積電（2330）收1,050元、跌35元。

綜觀整體盤勢表現疲軟，不過在強勢族群方面，包括貨櫃族群的長榮、陽明；散航航運族群的四維航、正德、新興、慧洋-KY、中航等紛紛領航走揚；航空族群的星宇航空、長榮航也同樣啟航。

其它族群紛紛回檔修正，包括AI概念股的英業達、健策、世芯-KY、智原、高力、緯創、廣達、日月光投控、鴻海、廣明等走弱。

法人分析，美國總統大選不確定性消除，隨川普當選慶祝行情過後，市場將回歸基本面。隨著聯準會持續降息，通膨降溫，加上美國就業市場穩健，消費信心創近7個月新高，有助未來消費需求增溫。

此外，考量到台股短多格局並未改變，當前仍應順勢切入，惟外資手握五萬口空單，短線操作應縮小部位及周期，選股則聚焦漲勢族群，中長期則可持續分批布局台積電等長線趨勢確立且具基本面個股，此外，第3季季報即將公布完畢，其中不乏有表現亮眼個股，亦可嘗試偏多操作。

因此操作上建議勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。方向上則以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群為主。