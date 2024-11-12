惠特增資股公開申購啟動 股價隨大盤重挫仍有價差

台股12日大跌，LED點測整合設備商惠特（6706）辦理現金增資，每股承銷價132元，公開申購自12日起至14日辦理，早盤股價以182.5元開低，一度拉至平盤184.5元，但盤中再往下殺至167元，跌幅8.48%，盤中跌幅逾7%。

惠特辦理現增，承銷張數425張，每股承銷價132元，11/12~14日進行公開申購，預計11月18日抽籤，11月26日撥券；台股12日大跌，惠特以182.5元開低，曾拉至平盤184.5元，但盤中跌勢再起，若以盤中價格170元來看，與承銷價仍有38元的價差。

惠特現增用途為償還銀行借款及充實營運資金；受LED產業需求驟降的影響，惠特上半年提列呆帳與呆滯料，營運面臨虧損，第2季每股淨損1.67元；惠特表示，呆帳在上半年已提列98%，下半年將擺脫包袱，加上承接CoWoS後段設備代工業務規模擴大，第4季營運有機會轉盈。

本周辦理增資股抽籤的還有夏都及風青，另外，中視（9928）的申購截止日則是12日；其中，夏都（2722）每股承銷價30元，承銷張數1,870張，11月15日抽籤，11月25日撥券，以盤中價格38.8元計算，中籤可望獲利8,800元，報酬率29.33%。

風青（2061）承銷張數880張，每股承銷價18.6元，預計11月13~15日辦理申購，11月19日抽籤，11月27日撥券，以盤中19.9元價格計算，若抽中有機會獲利1,300元，報酬率6.9%。