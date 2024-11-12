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台股大跌 航空股逆勢上揚 長榮航創波段新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股12日盤中重挫逾400點，不過航空族群逆勢突圍，長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）皆上漲，航空業10月營收全面成長，華航營收171.31億元，年增6.56%，寫下歷年最旺10月表現；長榮航營收182.4億元，年增4.06%；星宇航空營收30.98億元，年增48.5%，為歷年第三高。

台股今日向下跳空開低，一度下跌至23,065.19點，大跌超過400點，面臨月線、十日線保衛戰，各類股全黑，不過航運族群中航空股仍上漲，星宇航空盤中漲幅逾1%，華航、長榮航小漲近1%，長榮航一度上漲至39.85元，創下波段新高。

長榮航空10月營收182.4億元，年增4.06%，客運營收112.5億元，貨運營收49.9億元；累計前十月營收達1,826.9億元，年增11.51%。

華航10月營收171.31億元，年增6.56%，客運收入100.84億元，月增6.76%；累計前十月合併營收1,681.12億元，年增9.42%。

星宇航空受惠不斷新增航班及出國旅遊續旺，10月營收30.98億元，年增48.5%，為歷年第三高；累計前十月營收290.25億元，年增60.9%。

華航公布第三季財報，第3季營收520.15億元，年增9.09%，稅後純益38.28億元，年增66%，每股純益0.63元；前三季稅後純益103.74億元，也締造同期新猷，年增率50.49%，每股純益1.71元。

展望第四季，法人指出，市場擔憂川普當選美國總統後會加徵新關稅，美國貨主已經開始提前拉貨，海運或空運都提前出現搶運情況，讓本季原本就是旺季的航空貨運運價也跟著看漲，加上明年第1季電商、AI出貨量需求增加，航空貨運勢必再衝高。

營收 長榮航空

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