台股早盤跌逾300點 台積挫低25元開1060元

台股12日開盤指數為23,276.76點，下跌252.88點，早盤一度跌逾300點，最低來到23,142.08點。台積電（2330）開盤價為1,060元，下跌25元。

群益投顧表示，雖然台積電從11月11日不再供應7奈米以下晶片給中國大陸業者，市場更傳出美國商務部有意擴大晶片管制，對台積電實質獲利影響有限，台股短線震盪難免，盤堅格局尚未改變。因提高關稅是川普競選政策，許多業者為避免2025年1月20日後可能被課徵更高稅賦，紛紛將出貨時程提前掀起一波拉貨潮，不僅航運相關類股可望受惠，更有利於台股11、12月的營收表現。歷年經驗顯示台股第4季表現相對亮眼，年底前建議盤勢震盪拉回時可擇優布局偏多操作。

操作題材可留意：

1.輝達供應鏈仍是投資顯學─輝達11月20日將公布第3季財報，近期市場預測輝達第3季毛利率可望維持75%，至於第3季獲利年增率則因基期不斷墊高，而由前一季的166%降到96%；由於雲端服務供應商CSP資本支出仍暢旺，相關供應鏈將可望持續受惠。

2.比特幣創歷史天價─由於川普支持加密貨幣產業，加上共和黨取得參眾兩院國會主導權，在完全執政下更能輕易推動相關政策，此大利多激勵比特幣續飆，11月11日飆破87,000美元創歷史新高；未來前景持續看好，相關台股概念股可留意。

周一（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,293.13點，上漲304.14點、漲幅0.69%；S&P500指數上漲0.1%；那斯達克指數上漲0.06%；費半指數下跌2.54%。台積電ADR跌3.55%，收在194.05美元，較台北交易溢價縮減為15.6%。

華爾街道瓊標普那斯達克三大股指全都創下收盤歷史新高。追蹤規模較小企業的羅素2000指數攀升1.5%，觸及 2021 年 11 月以來最高。規模較小的公司被視為川普減稅提議和預期放鬆監管的潛在受益者。特斯拉（Tesla）躍升9%，比特幣一度上漲10%至87,931美元的歷史新高。

微軟、亞馬遜和 Meta Platforms均下跌約 1%。

三大法人周一集中市場合計賣超59.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.7億元，投信買超28.5億元，自營商（自行買賣）賣超28.6億元，自營商（避險）賣超58.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,311口至23,870口，外資淨空單增加8,870口至51,698口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7,924口至27,884口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17下降至0.98。VIX指數上升0.73至22.64。外資台指期買權淨金額0.37億元 ; 賣權淨金額-0.08億元。整體選擇權籌碼面偏空。