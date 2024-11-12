太瘋狂…特斯拉僅幾天暴漲超過50％！ 切老：抱住股票參與狂人馬斯克的夢想

特斯拉在選後的股價實在太瘋狂了，短短幾天就漲了超過50%，雖然市值漲了這麼多，我卻還是很在意在CyberCab發佈會後減碼的那10%特斯拉股票。

減這10%說是為了減輕持股壓力，但回頭看也不得不承認自己不過是情緒的動物，減碼的動機其實混雜了許多複雜的情緒：覺得估值過高，覺得馬斯克畫的大餅還很遙遠，也不滿馬斯克在選舉中的種種負面言行...

總之，減這10%當初就只是為了讓自己好過一點，實在是沒太大必要的減碼，更何況10%的比例也真的沒太大意義，不如不動如山，全部抱住。

不過，在特斯拉業績還沒有明顯增長的情況下，股價反應的更多是投資人對未來幾年的樂觀預期，我實在看不懂它的估值（本益比又近百倍了），但特斯拉是目前唯一一家我看不懂估值但願意長抱的企業。任何不在預期內的股價暴漲我都欣然接受，當然也包括未來某刻必再次來臨的暴跌。

想參與狂人馬斯克的夢想，好好拿住股票就對了，你永遠無法預測他所說的故事會在哪一天實現，更無法預測特斯拉不按邏輯暴漲暴跌的股價，你唯一能做的就是堅持參與到最後，看最後這個王國會成長成到多大！

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