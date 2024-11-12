上市櫃10月營收創高 寫三大亮點…Q4可望交出亮眼佳績

上市櫃公司10月營收昨（11）日出爐，達4.16兆元，寫下三大亮點，即單月營收創歷史新高、首度連續兩個月突破4兆元、前十月累計金額創歷史新高。法人預期，10月一開始就有好表現，第4季可望交出亮眼佳績。

統計上市櫃10月營收月增2.2%、年增11.5%，不但是歷史新高，更是史上第三次單月超過4兆元，單月營收創新高家數則是67家。

上市櫃公司下半年以來業績出色，第3季單季營收已是史上新高，10月單月營收又是歷史新高，帶動今年前十月營收改寫歷史新猷，前十月累計營收36.53兆元，較去年同期成長11.7%。

上市櫃公司10月營收概況

以10月營收規模來看，前五大公司依次為：鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、和碩（4938）、文曄（3036），分別為8,048億元、3,142億元、1,358億元、1,188億元、985億元。其中，鴻海為歷年同期新高，月增9.8%，年增8.5%；台積電則為歷史新高，月增24.8%，年增29.2%，大幅提振市場信心。

10月營收創單月歷史新高的家數有67家，低於9月的73家、8月的81家，但遠優於去年同期的30家。在這些10月營收創新高的公司中，以台積電單月營收逾3,142億元最高，不但10月營收創新高，且累計前十月合併營收2.34兆元，年增達31.5%，提前改寫年度新高紀錄。

另外，在10月營收超過100億元的公司中，創歷史新高的公司還包含文曄、英業達、台達電、智邦等，仍以電子股為主。其中，文曄營收年增逾45%，連二月創新高，前十月累計營收也是創歷史新高；智邦連三月營收創新高。另外，國巨10月營收為同期新高，且連八個月衝破100億元，都是同期新高。

展望後市，法人看好重量級權值股營收趨勢仍然向上，有望帶領台股營收再創佳績。綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，人工智慧（AI）是長期趨勢，美國企業財報佳，台股基本面也看好，尤其AI需求居高不下，有利帶動台股供應鏈表現。至於傳產，則可注意進入旺季及景氣逐漸走出谷底的產業。