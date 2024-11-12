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台股「神祕買盤」教訓空頭 八大行庫、外資扮要角

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫

台股昨（11）日震盪盤軟，盤中一度重挫247點，隨盤中「神祕買盤」出手點火，台股跌點收斂，尾盤一度翻紅，終場僅小跌24點、收23,529點，成交量縮至3,646億元，神秘買盤拉升指數高達223點，單日高底點位差高達257點。法人指出，預期下周台指期結算後，台股有機會再衝高。

台股昨日個股跌多漲少，以航運、WiFi 7、重電及能源等族群表現相對強勢；千金股漲略多於跌，以健策漲3.2%最突出，力旺跌停最疲弱，盤面維持16檔千金股不變。

值得注意的是，昨日台股盤中一度大跌247點，神祕買盤隨後不斷敲進電子權值族群，在台積電（2330）、廣達（2382）跌幅收斂，鴻海（2317）、聯發科（2454）等上漲拉抬下，終場加權指數僅小跌0.1%收市。

根據昨日盤後資料交叉比對分析，昨日進場點火台積電、鴻海、聯發科等電子權值族群的主要神祕買盤，以外資及國家隊（八大公股行庫）為主，其他還包括部分壽險多單、當沖客的短單、以及新興市場主力竹科幫等。

台積電方面，昨日小摩、美林、滙豐、法巴等外資證券合計買超4,907張，八大公股行庫買超637張，其他市場主力如竹科幫等買超254張。

美林、法巴、大小摩、里昂等外資買超鴻海4,944張，當沖客聚集的凱基台北則大買1,496張。

至於聯發科，買超的外資家數並不多，僅大摩、里昂、法興等證券共計買超75張，主要買盤來自某大壽險，買超105張，其他市場主力如竹科幫則買超約40張。

三大法人進出方面，昨日共計賣超台股59.9億元，其中外資賣超1.7億元、投信買超28.5億元、自營商賣超86.8億元。

八大公股行庫則買超21.6億元，五大壽險金控買超97億元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、及台新投顧副總經理黃文清的看法，加權指數雖然一開始壓低，不過尾盤5日線有守，且收下影線，代表下檔空間有限。


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