觀光股獲利失色 拚旺季回神 年底連假帶動住房熱潮

觀光股晶華（2707）、美食-KY昨（11）日公告第3季財報，單季獲利皆不如去年同期表現。晶華是受到今年403地震影響，營業收入減少；美食則因中國大陸市場消費低迷，導致獲利衰退。

晶華公告第3季財報，單季營收14.47億元，年減11.23%，稅後純益2.22億元，年減24.5%，單季每股純益1.74元。晶華表示，營運下滑主要是因太魯閣晶英酒店受403地震影響暫停營業，營業收入比去年同期收入減少3.45億元，獲利貢獻也比去年同期減少。累計今年前三季營收45.83億元，年減7.75%，稅後純益9.42億元，年減5.7%，每股純益7.39元。

晶華、美食-KY前三季財報

展望後市，第4季正值餐飲旅宿業的傳統旺季，即將到來的耶誕與跨年連假，可望帶動一波餐飲與國旅住房熱潮，晶華集團旗下各酒店12月的平均住房率已達八成五，隨著時間接近、住房率也持續攀高，預計會來到九成以上。

美食公告第3季財報營收達47.3億元，年減8%，單季稅後純益1.51億元，年減33.8%，季增96.1%，呈現谷底翻揚，惟第3季的毛利率、營利率受到大陸營收落後的影響，較去年同期分別下滑0.7、1.3個百分點，單季每股純益0.84元。

美食前三季營收140.62億元，年減8.62%，稅後純益3.89億元，年減47.5%，每股純益2.16元，主要受大陸市場消費低迷影響。

展望後市，美食表示，第4季美國持續展店、擴大營業規模，大陸市場也將受惠烘焙旺季及產品強化，推升單店營業額持續反彈，看好營業利益率走勢。

瓦城公告10月營收達4.72億元，年減0.71%，主要受颱風假影響，惟累計今年前十月營收續仍創同期新高。

瓦城10月營收衰退，主要是受到雙颱風接連襲台影響，因颱風假而減少營業天數，加上今年的假日天數較去年少二天，使上月營收較去年同期下滑。累計今年前十月營收達51.19億元，年增6.11%，再創同期新高，公司樂觀看待第4季營運可望再創佳績。