就市論勢／傳產、生技 前景看好

盤勢分析

美國大選底定，以川普完全執政勝出。首先，這是出乎意料以外的單一方完全執政，另外，意味著未來美國的政策方向，將更為清楚與強烈。

美國股債市對於美國總統大選的結果，也是非常果決的以股市創新高回應，S&P 500指數一度站上6,000點大關，美國公債殖利率明顯走高，也就是公債價格走低。

另外，比特幣站上81,000美元的歷史新高，更帶動川普交易的盛行。預期未來也有持續的趨勢，其中金融類股與基礎建設相關類股預計持續受惠；另外，科技類股預計承受較大的交易壓力，主要來自於可能的政策改變與科技戰的升溫。

投資建議

昨（11）日盤面開盤出現漲多拉回的態勢，不過是明顯的開低走高，台股終場僅下跌24點，收在23,529點，也守住5日均線。

昨日上漲類股包括：散裝航運3.1%、砷化鎵2.8%、3D感測2.6%。相反地，昨日租賃業出現4.9%的修正、自行車出現3.7%的持續修正、樞紐業出現3.2%的向下修正，股市呈現量縮下跌。

看好類股為傳產、金融、生技；操作上，建議部分資金轉入傳產、金融、生技；部分獲利了結半導體相關個股。