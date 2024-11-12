宏碁旗下老虎隊 唯晶赴倫敦掛牌...將過關

PC品牌大廠宏碁（2353）旗下「老虎隊」海外布局報捷，宏碁昨（11）日公告，子公司Winking Studios Limited（唯晶科技）預定本月14日獲准在倫敦證券交易所AIM Market板交易。

宏碁表示，唯晶科技除在倫敦證券交易所AIM Market板交易，也將繼續在新加坡交易所凱利板上市。

唯晶科技2004年創立，為美術外包及遊戲開發公司，總部在新加坡，在亞洲擁有九個工作室，由創辦人Johnny Jan領導，於全球遊戲美術外包市場之收入排名中位居亞洲第三、全球第四；目前宏碁集團持有唯晶科技約62.56%股權。

Winking Studios致力於跨平台合作，包括主機、PC和移動裝置，並與全球前25大遊戲開發公司中的22家有合作關係，包括Ubisoft、EA、Activision和騰訊，合作的知名遊戲包含FIFA、Call of Duty及Assassin’s Creed。

唯晶科技業務除了美術外包及遊戲開發外，近年隨著生成式AI發展，也將業務觸角延伸至相關領域。在今年德國IFA大展上，唯晶科技正式發表其開發的全新GenMotion.AI應用軟體，可利用AI將文字提示句生成3D遊戲動畫。