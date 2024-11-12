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LINE Pay衝線下、海外支付 預計12月轉上市

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
LINE Pay。 圖／LINE Pay提供
LINE Pay。 圖／LINE Pay提供

第三方支付品牌連加網路商業（LINE Pay）（7722）今（12）日將舉行上市前業績發表會，預計12月由興櫃轉上市。LINE Pay董事長丁雄注表示，將擴大在台灣實體商圈的普及度，目標是線上／線下比例達到一比九或二比八，同時擴大海外支付市場，明年不排除與更多銀行發行聯名卡。

LINE Pay將以每股溢價520元，進行現金增資800萬股。根據公開說明書，其中5%的40萬股由員工認購，另外760萬股公開承銷，預計募集資金41.6億元，前三大股東包括LINE Financial（65.84％），台北富邦銀行（19.5％）及聯邦銀行（9.76％）。

業界關注LINE Pay是否明年將申請電子支付執照，LINE Pay執行副總張修齊表示，今年沒有此計畫，但未來會朝此方向發展，LINE Pay也會尋求最好的商業模式，最快看明年統計出今年的數字後再決定申請時間。

丁雄注表示，LINE Pay站穩線上支付地位後，將擴大實體產業的支付市場占有率。目前線上／線下交易比重為六比四，將逐漸增加調整為二比八或一比九。

境外支付方面，今年7月開通台灣用戶在南韓可在合作商店使用LINE Pay，交易量呈倍數成長，近期除新羅免稅店後，也拓展11個知名服飾品牌合作據點，台灣用戶9月在南韓交易量已較7月成長2.5倍，顯示用戶對LINE Pay跨境支付便利性的需求與喜愛，未來跨境交易量將持續成長，並擴及企業行銷服務。

LINE Pay核心業務包括第三方支付事業、聯名卡及點數回饋卡服務、企業廣告行銷服務。根據相關財務數字，今年前十月營收51億元，年增31%；LINE Pay用戶數突破1,270萬戶，累積支付據點超過57萬處，穩坐台灣支付龍頭。

LINE LINE Pay

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