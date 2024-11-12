低本益比績優股 搶鏡

台股昨（11）日震盪小跌，指數力守23,500點關卡。證券專家預期，現階段大盤短線呈現區間整理格局，資金仍有機會重新回流，金像電（2368）、聯強、國巨、瑞儀、臻鼎-KY、大立光、永豐金等低本益比、營收佳的個股，將扮演多頭反攻部隊。

台新投顧副總黃文清表示，美股近期盤堅向上，台股呈現多空交戰，預估指數短線將反覆震盪、伺機彈升。由於時序仍處產業旺季，蘋果等科技新品陸續發布，若銷售動能延續，可望為相關族群提供信心，支撐指數回穩。

而加權指數在本波段震盪過程中，成交量普遍仍未有效放大，加上籌碼面仍凌亂，上檔解套賣壓仍大，短線上要連續大漲不易。操作上，建議投資人檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重，靜待外資空單口數顯著減少。

整體而言，現階段選股策略將回歸財報、業績表現，著眼中長線操作的法人與投資人，可開始精挑細選新標的，首選低本益比、業績佳族群，逢低撿便宜進場布局、搶做季底績效。

根據統計，當前本益比在15倍以下、九倍以上，且今年前十月營收年增逾一成的個股，分布在金融等傳產族群，以及光電、電子通路、電子零組件等電子股。

若就本益比來看，多數處於偏低水準，長榮航、中信金、玉晶光、永豐金等均低於13倍；另外，大立光、臻鼎-KY、瑞儀、國巨、聯強、金像電等，本益比也都在15倍以下。

進一步分析前十月營收表現，中信金、金像電、大立光、永豐金等年增二成以上，營運相對耀眼；其他累計營收年增逾一成的個股，還包括臻鼎-KY、國巨、瑞儀、玉晶光、長榮航、聯強等。

統一投顧董事長黎方國表示，目前台股盤面上無論電子、金融或傳產等各族群，在近期震盪整理後，籌碼可望同步沉澱，本益比也同步自高檔區滑落，預期法人將開始對績優個股進行回補。