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證交所啟動徵才 瞄準五大領域

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所宣布啟動2024年新進人員招募甄選，預計招募會計、法律、商管、資訊、機電等五大領域的優秀人才加入。證交所表示，期待吸引具創新思維的人才，為資本市場注入新動能，加速數位轉型，提供企業與投資人更穩健、安全的市場環境。

證交所預計招募「會計、法律、商管、資訊、機電」等五大類別，包括會計人員、法務人員、財金人員（包含交易制度、券商服務及業務規劃三組）、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員、系統操作與程式開發人員、機電管理人員。招募甄選報名期間，自即日起至22日止，一律採網路報名，招募資訊於證基會網站招募專區。

證交所今年已陸續獲得2024年HR Asia亞洲最佳企業雇主獎及企業永續獎、 2024台北市零碳標竿獎、2024第八屆資誠永續影響力獎及2024年工作生活平衡獎-友善家庭獎等四項獎項的高度肯定，以實際行動實現永續零碳承諾。

證交所

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