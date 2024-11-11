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證交所引資 招手星企

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
新加坡參訪團拜訪證交所，臺灣證券交易所董事長林修銘（左三）及總經理李愛玲（右一）與新加坡參訪團代表合影。證交所／提供
新加坡參訪團拜訪證交所，臺灣證券交易所董事長林修銘（左三）及總經理李愛玲（右一）與新加坡參訪團代表合影。證交所／提供

新加坡參訪團近日拜會臺灣證券交易所，由證交所董事長林修銘及總經理李愛玲，親自率領證交所與櫃買中心合作成立之資本市場服務團接待。證交所表示，資本市場服務團響應新南向政策，積極推動新加坡企業來台上市櫃。

在新加坡參訪團參訪活動中，就台灣資本市場特色及優勢、海外企業成功上市櫃案例及途徑等主題進行專題分享。林修銘並於開場致詞時強調，台灣資本市場在國際市場表現名列前茅，且有多家來自新南向國家的企業在台上市，上市後表現也相當亮眼。

台灣資本市場殷切期盼具發展潛力、且有企圖心的海外企業來台上市，透過有效率的籌資及投資平台，讓台灣資本市場成為海外企業成長茁壯最堅強的後盾，搭起台灣和新加坡兩地商業交流與資本市場的橋樑。

新加坡參訪團代表理事長陳樹、副會長林建發、及會長洪啟強致詞時表示，新加坡企業家們深知資本市場在企業發展中的重要性，面對未知的國際地緣政治和經貿情勢變化，資本市場將為企業提供成長動能及彈性。

而台灣資本市場具備相當的競爭優勢，包含本益比及周轉率等方面均表現優異，期待透過雙方努力促成更多交流與合作，未來有更多的新加坡企業能來台上市櫃，共創企業永續經營。

證交所及櫃買中心均充分介紹臺灣資本市場各板塊相關特色及優勢，讓參訪團進一步了解，有利於其未來選擇上市板塊參考。

新加坡是台灣在東南亞地區的重要貿易夥伴，雙邊經濟合作關係密切。

面對亞太資本市場密切競合關係，資本市場服務團也持續關注企業經營布局規劃、提供靈活籌資選項，並針對海外企業不同的發展階段，提供專業的上市櫃諮詢服務，助力企業在國際市場上脫穎而出，進一步打造具全球影響力的資本市場新局。

新加坡 證交所 資本市場

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