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美食財報／第3季稅後純益1.51億元、較上季近倍增EPS 2.16元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）11日公告第3季財報，單季營收47.3億元，年減8%，稅後純益1.51億元，年減33.8%、季增96.1%，第3季的毛利率、營利率受到大陸營收落後的影響，較去年同期分別下滑0.7、1.3個百分點，單季每股純益0.84元。累計前三季營收140.62億元，年減8.62%，稅後純益3.89億元，年減47.5%，每股純益2.16元。

美食目前最大市場為美國，第3季營收年增13%，成長幅度優於上半年。大陸市場雖受到店數下降及通縮影響，使今年該區前三季營收年減24%，但10月已看到大陸單店營業額回升，帶動當地10月營收年減幅度收斂至20%。

獲利能力方面，法人預期，美食-KY第4季美國持續展店、擴大營業規模，大陸市場也將受惠烘焙旺季及產品強化，推升單店營業額持續反彈，看好營業利益率走勢。

美食同步公告10月營收15.77億、年減3.44%，累計前十月營收156.4億元，年減8.13%。85ºC今年前三季已開出七間全新門市的美國市場，10月貢獻的營收持續成長，年增幅為雙位數，同店營收也保持個位數成長，展現當地85ºC差異化經營的成功以及品牌忠誠度。美食更計畫在11、12月開出更多門市，增添2025年成長動能。

另一方面，大陸市場下半年啟動的產品優化策略已見成效，營收年減幅度連續四個月收窄。

營收 美國

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