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00937B群益ESG投等債20+ 躍全球最大ESG債券ETF

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據CMoney與集保中心最新統計數據，整體原型債券ETF規模來到新台幣3.03兆元，今年以來增加近9,802.6億元，受益人數也自去年底的近110萬人暴增至201萬人，買氣持續火熱。

財富管理專家表示，近一年來債券ETF躍居投資寵兒，因素包括通膨趨緩，降息預期的驅動以及美歐央行也的確如預期啟動降息，令債市投資環境更處順風，再者在台灣市場掛牌交易的債券ETF類型多元，包括美債ETF、投資級債ETF、非投資等級債ETF新興債ETF等等，囊括不同評等、天期、投資區域等等，且大多都具有配息機制，提供投資人兼顧資產配置與建立穩健收益來源的管道，因此受到投資人青睞。

在投資大眾對於債券ETF認同度提升之下，不僅規模、受益人數節節攀升，讓台灣成為亞洲最大的債券ETF市場，且根據晨星最新至10月底的統計，由群益投信所發行的群益ESG投等債20+（00937B）的規模近新台幣2,381億元，更是一舉拿下全球最大ESG債券ETF的寶座，不僅締造台灣債券ETF產品新里程碑，也提高台灣金融商品於國際市場上的能見度與ESG永續投資影響力。

從產品特色來看，00937B的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數，鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，且單一產業投資比例上限為10%，以降低產業集中風險，兼顧波動管理。隨歐美央行貨幣政策皆朝寬鬆方向，對於存續期間較長的投資等級債相對受惠，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債仍具吸引力，都是00937B上市以來持續吸引投資人的關鍵，為台灣的投資等級債ETF中受益人數最多、規模最大的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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