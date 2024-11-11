富世達遭列警示股 公告9月EPS 1.73元

軸承股王富世達（6805）近期因股價波動劇烈，遭列警示股，11日公告9月本期淨利1.19億元，年增63.1%，每股純益1.73元，年增44.2%，單月獲利表現優異。

富世達受惠AI水冷以及華為折疊新機等雙重題材，吸引市場買盤進駐，股價從9月低點682元開始強力反彈，一度最高來到918元歷史天價，之後開始橫向盤整，11日股價下跌16元，收839元。

富世達今年10月營收9.1億元，月增18%、年增54.1%，單月營收創掛牌以來新高；累計今年前十月營收63.28億元，年增42%，同創歷史同期新高。

富世達核心產品線包含表鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸以及雙旋鷹翼鉸鏈等；目前在全球累積已取得463項專利，其中發明專利達到196項，而申請中的專利則有155項，藉此建立高度技術的專利壁壘，也是台廠少數真正具有量產手機轉軸零組件的業者。