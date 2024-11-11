房價下修空間相對有限 上市營建指數站上月線

台股11日小跌24.25點作收，近期低迷的營建族群相對抗跌，上市營建指數漲幅2.07%，欣陸（3703）尾盤湧入買單，股價急拉大漲逾7%，收31.75元；京城（2524）、宏璟（2527）、海悅（2348）漲幅逾5%，華固（2548）、冠德（2520）漲幅逾4%。

央行祭出第七波房市管制措施，加上近期銀行房貸水位吃緊，使得房市瞬間降溫，不過房價下修幅度恐有限，中信房屋研展室副理莊思敏表示，雖然政府頻頻打炒房，但過去幾年全球QE、降息、台商回流等因素導致游資氾濫，大量熱錢湧進不動產市場，另一方面，缺工少料、原物料上漲以及土地取得成本提高，建商的營建成本增加，進一步推高房價。

莊思敏指出，若長期買氣不振，房價最終勢必會有所回落，但通膨預期、美國降息、以及科技產業設廠等利多因素仍在支撐市場，判斷房價下修空間也會相對有限。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，川普主張對中國大陸提高關稅，若重啟美中貿易戰，可能再掀2018年台商攜帶資金大舉返鄉設廠的熱潮。以上次2018年美中貿易戰時期來說，當時境外匯回台灣的資金高達3351億元，其中核准實質投資案件數達579件、投資金額約1,619.8億元，可說是促進產業經濟的強勁活水。

營收方面，指標建商冠德、皇翔（2545）、愛山林（2540）及富華新10月營收全面年成長，其中冠德、愛山林前十月營收均創歷史同期新高，皇翔前十月營收突破百億元，改寫近八年新高紀錄。

而代銷公司海悅10月營收26.96億元，創歷史次高紀錄，僅次2023年12月的30.4億元新高；累計海悅國際前10月合併營收達85.32億元、年增率105%。

海悅表示，為避免房市景氣波動，影響營運震盪大，集團採取增加「多元、中長期的獲利」來源，做為公司長期發展策略，如海悅持股逾五成的子公司金毓泰開發所有－台北市議會舊址地上權案「海悅國際大樓」，已在第2季取得建照，將打造頂級商辦大樓，將是集團首個收益性商用不動產，全案目標2027年完工。