快訊

Tommy道歉了！捲Ryu夫妻婚變 認是小王揭「與Yuma約會時間線」

中職／FA大魚+1 朱育賢兩守位重砲上架挑戰自身價值

勞動部人員疑遭職場霸凌亡…同事曾陳情 內容曝長官「把自己當皇帝」

元富證券為首家開辦並受理認股借貸業務券商

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新光金控（2888）旗下元富證券董事長暨券商公會理事長陳俊宏於2022年9月提案，修正證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法，開放證券商得辦理認股借貸業務，經積極溝通，終獲金管會、證交所、OTC及集保結算所大力支持，並經證交所公告自2024年11月11日起，開放證券商辦理認股借貸業務。

響應證交所開放認股借貸新制度，元富證券為市場第一家開辦認股借貸業務的券商，同時於開辦當日，即有首位客戶針對惠特科技（6706）現金增資標的進行申辦，元富證券即時提供相關服務，客戶順利完成申請，深獲投資人好評，顯見認股借貸業務確實符合市場投資人的期待及需求。

據了解，許多高價股的現金增資案，讓員工及原股東望價興嘆，雖有認股權但因資金不足而不得不放棄。現開放證券商承作認股借貸後，未來在新股繳款截止日前，員工及原股東可持繳款通知書至證券商申辦，經受理後，證券商即會將借款匯入客戶之交割專戶分戶帳，員工及原股東所認股票會轉撥進指定帳戶作擔保，最長可借款30天，提供員工及原股東認股新的資金調度管道。

開放證券商得辦理認股借貸業務，即就具有發行人員工或原股東身分的客戶，以其認購所得的發行人初次上市、上櫃現金發行新股，或已上市、上櫃公司現金增資發行新股為擔保，證券商得辦理借貸款項業務，以落實普惠金融政策，並可協助上市櫃公司籌資作業順利。

元富證券表示，此項業務不僅可滿足員工及原股東資金需求，客戶也不用變賣股票籌措現金，可擴大投資人參與，降低投資門檻，進而活絡市場交易，增加市場流動性。同時協助上市櫃公司順利完成募資，支持企業永續發展。展望未來，元富證券將持續協助資本市場健全發展，並以客戶需求為核心，提供更多專業優質的服務，為客戶創造財富增值的雙贏局面。

元富 股東 證券商

延伸閱讀

何依霈前女友發聲明「不想被淨身出户」 仍祝她幸福

認股借貸 11日上路

王承渲被公司指「自請休息、借貸90萬」 親發文反駁：沒有這件事

高股息ETF吹降息風、00929和00919帳上虧3-5％！ 存股哥：不太擔心用股利投資0050正二

相關新聞

川普「保護費」會影響台積電（2330）嗎？ 杜金龍：台股第四季易漲難跌

川普的政策可能會對台積電造成短期影響，但長遠來看並非重大威脅。

中信金（2891）42元以下都是甜甜價！ 明年配2.1元以上不是問題？

中信金（2891）股價越來越高，到底多少錢算是合理價，買了怕高點套牢，不買看漲心癢癢，其實這可以用數據來估價，今天來跟你聊聊中信金的合理價。

巨大提列存貨跌價損失、獲利腰斬 股價盤中重挫逾7%

自行車雙雄11日股價雙雙重挫，盤中跌幅逾7%，巨大（9921）一度下探至161元，創下今年以來新低。巨大公布第3季財報，...

森崴能源10月營收月增216% 事欣科月增7.2%

再生能源系統廠森崴能源（6806）受惠認列離岸風電工程進度款項，帶動10月營收衝破30億元大關，來到30.11億元，創新...

豐興鋼筋 將開平低盤

美國政黨輪替，宣揚加徵關稅、強化貿易保護主義的川普當選，鋼市利空出盡的聲量加大，但市場能見度仍陷分歧；依近期大陸鋼胚價弱...

永豐金犀利 併購議題聚焦

永豐金11月14日將舉行第3季線上法人說明會，公布成績單。永豐金控前三季稅後純益184.96億元，年成長接近二成，每股稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。