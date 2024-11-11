台股下跌24點 三大法人賣超61.49億元
台股11日開低後回測五日線，收在23,529.64點，下跌24.25點，跌幅0.1%，成交量3,555.72億元，三大法人賣超61.49億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.72億元，投信買超27.05億元，自營商賣超（合計）86.81億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.64億元，自營商（避險）賣超58.17億元。
台積電（2330）一度下跌至1,070元，尾盤拉高收1,085元，小跌0.46%。特斯拉概念股表現強勢，新盛力、貿聯-KY、系統電、AES-KY都攻上漲停板，其中貿聯創下歷史新高，收573元，AES則連續拉出第三根漲停，收730元。營建指數上漲2.07%，站上月線，欣陸尾盤急拉收31.75元，大漲逾7%，京城、宏璟漲幅逾5%，華固、冠德漲幅逾4%。航運族群以散裝航運較強，中航上漲逾5%，裕民、慧洋-KY漲逾3%。
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