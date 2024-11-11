川普當選引發通膨隱憂 中信投信：Fed 長期降息趨勢不變

美國大選結果出爐，川普當選總統，美國聯準會11月7日結束利率決策會議宣布降息1碼，全球金融市場迎來新的變數。中國信託投信表示，儘管川普當選為市場帶來通膨隱憂，但聯準會長期降息趨勢不變，投資人可拉長債券存續期間，把握進場時機。

聯準會此次會議結論指出，考量到美國經濟持續擴張、就業市場保持強勁，通膨率朝2%推進，但仍略高於目標，決議降息1碼，將基準利率降至4.5%至4.75%區間。這也是聯準會今年9月啟動降息循環以來的第二次降息，已累計降息3碼（75bps），顯示其維持寬鬆貨幣政策的方向。

中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼指出，聯準會主席鮑爾在會後記者會上雖釋出經濟展望樂觀的訊號，但也強調將持續關注經濟數據變化，顯示聯準會貨幣政策立場已從先前的「鴿派」轉向「中性」。

針對川普勝選，房旼認為，市場擔憂其政策可能加劇通膨，但這屬於短期影響。他分析，川普的貿易保護主義和增加基建支出等政策，確實可能在短期內推升通膨；但長期來看，全球經濟放緩的趨勢，以及川普可能推行的減稅政策，都將對通膨產生抑制效果。

中國信託投信研究團隊對總體經濟看法：

全球經濟成長動能放緩，但仍具韌性。

美國經濟預計逐季走低，全年成長率估計為2%。

失業率將持續上升，預計在2025年底達到頂峰。

通膨方面，服務業通膨具僵固性，整體通膨下降趨勢確立但速度緩慢。

預計聯準會將持續降息以避免經濟衰退，預估2025年底政策利率將降至3.00%~3.25%區間。

對於投資策略，房旼建議投資人可拉長債券存續期間，並把握近期殖利率回彈的進場機會。他表示，過去在美國通膨率高達8%至9%時，債券殖利率曾一度升破5%，而現在通膨率已顯著回落，殖利率卻仍在4%左右，顯示債券價格相對便宜，是良好的投資時機。

房旼指出，短線交易者可考慮投資美國公債，以賺取利率下行的資本利得；而追求長期穩定收益的投資人，則可考慮投資具有利差優勢的投資級公司債。中國信託高評級策略收益債券基金配置至少70%以上的A-以上高評級債，並視市場動態搭配BBB等級的投資級債、非投等債與可轉債，透過短債鎖利，伺機布局中長天期債掌握降息資本利得機會。