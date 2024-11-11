台股跌24點收23,529點 台積電收1,085元

台股11日開低走低，盤中一度由黑翻紅、尾盤殺低，終場收23,529.64點，跌24.25點、跌幅0.1%，成交金額3,555.7億元。櫃買指數也收跌0.3 %。台積電（2330）收1,085元、跌5元。

強勢族群方面，多數族群多點開花，包括散裝航運族群的中航（2612）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、正德（2641）、四維航（5608）、新興（2605）等；航空族群的華航（2610）、長榮航（2618）紛紛爆量逾萬張走強，重電族群的森威能源帶頭發電，上緯投控（3708）、華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）等也走揚。

值得注意的是，AI概念股漲跌互見，其中勤城盤中一度以319元亮燈漲停，終場收9.1%至316.5元，其它還有英業達（2356）、樺漢（6414）、高力（8996）、緯穎（6669）、健策（3653）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）等紛紛走強，不過研揚（6579）、緯創（3231）、廣明（6188）、廣達（2382）、創意（3443）等則震盪修正。

法人分析，投資人繼續消化美國總統大選川普獲勝的慶祝行情。台積電10月營收創歷史新高，顯示先進製程的半導體需求強勁。

根據歷史經驗，美股在11月至隔年1月是一年中表現較佳階段，加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞，台股年賭做帳行情已啟動。

另外，留意近期外資期貨空單，操作上建議勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強。選股方向以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，直到明年農曆年，預計兼具題材與基本面的公司可望迎來季報與作夢行情，短期若有震盪，都是布局時點。

此外，產業成長能見度至少可延續至2025上半年，太早離場將錯失後續行情，中長線投資人亦可掌握短線震盪機會，趁勢分批布局累積未來收成機會。方向上可掌握AI結構成長動能聚焦能見度佳產業及公司。