選完就是利多 大選後一年美股上漲機率高

美國總統大選塵埃落定，美股四大指數攜手上演慶祝行情，統計從1992年以來的歷屆美國總統大選可以看出，大選過後，在不確定性消除下，股市上攻壓力獲得緩解，S&P 500指數未來一年累積報酬率少則7%，多則26%，平均可達16%，顯示大選後一年美股上漲機率高。

凱基投信表示，在經濟有望軟著陸、降息循環啟動、AI行情持續帶動下，大選後股市可望重回上升軌道，惟目前個別產業利多尚待新任總統確認政策實施方向；透過全產業布局，可一次網羅所有產業機會。

凱基全球菁英55 ETF（00926）基金經理人楊哲宇表示，觀察11大產業今年表現，可以發現第4季以來，以能源的1.83%、金融的1.94%、通訊服務的0.79%表現最佳；若拉長時間來看，今年以來表現最亮眼的產業前三名，則是資訊科技28.96%、通訊服務28.9%與金融22.74%，公用事業族群也以21.75%緊追在後。

楊哲宇指出，生成式AI的快速發展，引發對算力和雲端服務的龐大需求，進而推升資訊科技與通訊服務類股股價。AI成長趨勢同樣引發更廣泛的資料需求，進一步讓資料中心的電力需求激增；全球資料中心電力需求在2015至 2020的5年間呈現持平，然而在AI用電需求帶動下，預計到2030年將成長一倍以上，使得相關的公用事業類股在今年表現亮眼。

今年表現同樣在前段班的金融產業，受惠高利率環境挹注銀行利息收入，加上股市上漲也有助財富管理與投資管理業務提升。雖然進入降息循環將使銀行類股面臨利差壓縮，但也帶動資本市場表現；公司債及增資新股發行熱度明顯增加，也使投資銀行手續費收入進補；此外，降息也有望改善低迷的貸款需求。

展望後市，楊哲宇表示，第4季以來，美國大選、地緣政治風險、經濟數據與財報多重變數影響，美股震盪加劇；接下來隨著降息循環持續，更多原先受高利率環境壓抑的類股，也將更有機會冒出頭表現。明年度美股企業獲利可望維持雙位數成長，預期美國經濟軟著陸前提下，除了資訊科技與通訊服務類股可望受惠AI大趨勢持續發光，基本面谷底反彈或受政策驅動的其他價值低估產業，也可望開始受到市場關注，投資價值浮現。

楊哲宇強調，透過全產業布局搭配產業動能加減碼操作策略，可望在美國大選過後、產業輪動加速下，一次網羅所有產業機會，即時掌握選後產業脈動，兼顧放大強勢產業投資效益。