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集中市場單周總市值增加2.46兆元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

根據臺灣證券交易所統計至8日，發行量加權股價指數收盤為23,553.89點，單周上漲773.81點，漲幅約為3.4%；連帶市值水漲船高，全體上市公司市場總值為75兆4,106.54億元，較1日當周市值72兆9,462.42億元增加2兆4,644.12億元，增幅約為3.38%。

發行量加權股價指數收盤為23,553.89點，上周單周上漲773.81點。集中交易市場總成交金額為1兆9,253.79億元，全體上市股票成交金額為1兆7,497.42億元，股票成交量周轉率為2.11%，各產業上市股票成交金額前三名，第一名半導體類5,466.5億元，占全體上市股票交易金額31.24%；第二名電腦及周邊設備類2,713.8億元，占全體上市股票交易金額15.51%；第三名是其他電子類2,072.29億元，占全體上市股票交易金額11.84%。

至於成交量周轉率前三名產業，第一名為其他電子類8.79%，第二名電腦及周邊設備類5.88%，第三名電機機械類5.43%。

累計今年年初開盤迄8日，共205個交易日，集中市場總成交金額為86兆1,770.1億元，市場日平均成交金額為4,203.76億元，股票成交量周轉率為109.83%，股票日平均成交量周轉率為0.54%。

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