比特幣漲破8.1萬美元 這2檔盤中觸漲停領軍概念股表現

美國總統當選人川普擁抱數位資產，加上支持加密貨幣的議員可能在國會大顯身手的展望，激勵比特幣首度漲破81,000美元，比特幣大漲創高，台股相關概念股11日則是由華擎（3515）及東典光電（6588）領軍表態，華擎跳空以漲停開出，盤中漲幅逾7%，東典光電開高後也曾曾衝上漲停，盤中大漲逾9%。

比特幣周日大漲6.1%，接著11日在亞洲盤的清晨時段攀升至空前的81,497美元，有分析師預期，比特幣今年就會衝上10萬美元；比特幣今年來大漲約92%，主要是受惠於美國核准現貨比特幣ETF、市場需求強勁與聯準會降息所帶動；特幣今年來的漲勢已超越投資股票和黃金帶來的報酬。

比特幣漲破81,000美元且期貨溢價大漲，顯示投資人相信，在美國大選包括總統和國會議員在內許多支持加密貨幣的候選人勝選後，全球最大加密貨幣的比特幣還可以漲更多；比特幣多頭氣勢也帶動較小的加密貨幣上漲，包括馬斯克青睞的狗狗幣大漲。

台股比特幣概念股則是由華擎及東典光電領攻，華擎早盤以漲停242.5元開出，盤中漲幅7.7%；東典光電以40.95元開出後衝上漲停41元，盤中漲幅9.11%；撼訊（6150）盤中上漲逾2%；映泰（2399）、青雲（5386）、麗臺（2465）、承啟（2425）等盤中上漲逾1%；利機（3444）及威盛（2388）也是上漲表現。