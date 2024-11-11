川普勝選、特斯拉股價大漲 這檔概念股飆出第三根漲停

川普當選美國總統，特斯拉執行長馬斯克成為大贏家，特斯拉上周周漲幅達28%，帶動台股中的特斯拉概念股跟進大漲，新盛力（4931）、AES-KY（6781）盤中漲停，其中AES-KY已連拉第三根漲停板，貿聯-KY（3665）盤中再刷新高價至566元，大漲逾7%，宣德（5457）、立凱-KY（5227）漲幅逾5%。

特斯拉執行長馬斯克在選舉期間高調支持川普，川普勝選過後，特斯拉股價短短三天大漲28%，公司市值在8日重回1兆美元大關，主要是投資人預期馬斯克和川普的好交情，可讓特斯拉受惠。

川普原本打算縮減電動車方案，但他說馬斯克的支持，讓他重新考慮。知情人士告訴路透，馬斯克可望推動對自駕車有利的法規，晨星股票策略師溫斯頓指出，馬斯克若能說服川普，建立聯邦自駕車規定，這對車業是好事，業者會希望規則一致，而非各州自訂法規。

台股的特斯拉相關供應鏈族群11日續強，其中AES-KY已拉出第三根漲停板，攻至730元，為今年3月中以來新高。

目前AES伺服器電池備援電力模組（Backup Battery Unit, BBU）業績占比已超過五成，受惠BBU業務持續放量，加上輕型電動車 （LEV）產品線穩步回溫，帶動10月營收達9.52億元，月增10.43%、年增17.49%，為近20個月單月新高；累計AES今年前十個月營收達77.99億元、年減6.66%。

第3季營收23.65億元，年增4.9%，營益率 23.59%，為去年第2季以來新高，稅後純益5.35億元，年增19.95%，單季EPS達6.27元。

展望後市，AES預期， LEV谷底已過，該業務營運將穩步回溫，至於伺服器BBU持續放量。法人預估，AES今年11月營收有望重回10億大關，第4季營收將優於第3季，全年有機會交出優於去年的成績。