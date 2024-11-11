台股早盤挫逾200點 台積電開低10元

台股11日開盤指數為23,477.75點，下跌76.14點，早盤一度挫逾200點，來到23,346.34點。台積電（2330）開盤價1,080元，下跌10元。

群益投顧表示， 美股呈現隨氛圍(川普行情期待)強軋態勢。 惟對應基本面展望顯得結構混亂、缺乏合理邏輯下，操作上應以強勢題材股，擇強嚴守短均，善設停利、停損應對。

操作題材可留意，基礎建設、公共工程相關個股，2025年度中央政府總預算持續在立法院卡關。行政院將有新機制、新組織翻轉促參，目標為公共建設挹注兆元以上新活水。公共工程需求大增，亦激勵營造廠積極在市場籌資，繼皇昌（2543）今年中辦理現增後，安倉（5548）日前也宣布將辦理現增。

上周五（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,988.99點，上漲259.65點、漲幅0.59%；S&P500指數上漲0.38%；那斯達克指數上漲0.09%；費半指數下跌%0.81。台積電ADR收平盤。

特斯拉（Tesla）大漲8.2%，市值重登1兆美元，周線飆漲29%，創下自2023年初來最佳單周表現。美國10年期公債殖利率一度降至4.27%，低於11月5日選舉日收盤的水準。

三大法人上周五集中市場合計買超38.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超0.1億元，投信買超31.1億元，自營商（自行買賣）買超16.5億元，自營商（避險）賣超8.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,981口至17,559口，外資淨空單減少3,118口至42,828口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,361口至19,960口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,100點，週賣權最大OI落在23,200點 ; 月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1上升至1.17。VIX指數下降1.14至21.91。外資台指期買權淨金額0.57億元 ; 賣權淨金額-0.05億元。整體選擇權籌碼面偏多。