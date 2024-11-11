美國總統大選後 投資「這類型」勝率高且力抗波動

美國總統大選結束，台股連續五日收漲，加權、電子、金融指數同步站上短、中、長天期均線，漲勢落後的傳產指數亦站上月線，台股整體維持偏多格局。野村投信表示，選後政策題材股將為盤面焦點，除了政策題材外，投資人也可以考慮投資高股息類型的ETF。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，根據過去五次總統大選的數據(台灣三次、美國兩次)，台灣加權指數的平均報酬後三個月平均表現為上漲7.62%，臺灣高股息指數的平均報酬為上漲4.17%，對於長期投資人而言，選舉造成的不確定性確實僅是短期利空因素。若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的強勢高息股，以00944追蹤臺灣趨勢動能高股息指數為例，可進一步將拉高到漲幅7.86%，表現相較一般臺灣高股息指數或加權股價指數領漲抗跌更出色。

林怡君進一步分析指出，近幾年ETF爆夯，吸引投資人目光，集保股權分散統計資料截至11月1日，台股ETF最新受益人數999.34萬人，由於高股息ETF通常投資產業多元且分散，在市場震盪時有助於分散投資風險，適合中長線投資人布局。野村臺灣趨勢動能高股息ETF (00944)追蹤指數以上市櫃前300大企業為選股池，排除屬創新板及營建業者並通過流動性檢驗，標準包含近一年成交金額達前20%或近一年中有八個月自由流通周轉率達3%者，並剔除近一個月成交金額後20%者。指標篩選包含「公司要夠大(自由流通市值前300大)」、「公司要賺錢 (近3年皆有配發現金股利)」及「公司要符合ESG (有編制年度永續報告書) 」。之後再依據「動能指標」x「股利指標」的綜合評比進行排序進行增益，並於每年5月與11月定期審核成分股，提前卡位下一階段極具投資價值的標的，精選50檔兼具「高股息」及「股價動能成長」之股票投資組合，最大特色為追求成分股本身的高股息與股價動能，重視低波動風險控管。

野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，川普勝選，美國就業市場穩固，與此同時實質薪資成長、財富效應與 Fed 降息，證明美國經濟並沒有衰退，預計消費將持續成為經濟成長的主要引擎，新一波多頭走勢才剛剛開始，台股、美股長期連動性高，美股持續向上，台股終將跟上，加上台股基本面有支撐。面對金融市場變化萬千的情緒，高息股資產投資多元且分散，可望發揮跟漲抗跌的特性，適合投資人作為中長期投資標的，建議投資人不妨善用定期定額以及單筆分批布局，目前00944所追蹤臺灣趨勢動能高股息指數，產業分布則相對平均，分散的產業也有助於抵抗波動又可參與行情，00944追蹤指數持股重複性低，「學術實證」加上「實質指數數據」的雙重驗證下，兼具「趨勢動能」x「高息」的「強勢高息股」投資策略可望提升整體報酬及降低投資波動，讓投資人有機會獲取更好的投資CP值。