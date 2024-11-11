台灣貨櫃三雄財報可望報喜 法人：2024年航運股獲利有望三位數增長

野村投信表示，利多不斷的航運消息，增添全球航運股的表現空間有利後市，建議投資人，視己身風險承受度，不妨伺機把握投資機會，單筆分批或定期定額搭配全球航運龍頭股，搭上航運成長列車。

航運巨頭馬士基10月31日第3季財報指出今(2024)年營運向好，受惠運費上漲，除持續調升財測外、2025年將提高股息，更揭示本季營運動能不會比第3季差，為貨櫃海運業第4季獲利動能開啟利多想像空間。另一航運大廠美森輪船(Matson) 2024年第3季度營收與獲利皆呈現雙位數成長，並預期只要當前經濟、供應鏈維持暢旺且地緣政治不確定性持續存在，第4季運價可望保持高位。

台股貨櫃三雄針對2025年市場展望提出看法，不約而同指出，紅海地緣政治問題依舊沒有改變，繞行好望角的船舶需求量大，明(2025)年仍會繼續航行好望角，成本攀升前提下，運價易漲難跌。2025年上半年美國線的長約價格肯定比今年上半年更好，而歐洲運價目前現貨市場價格高於去年同期，預計明年歐洲線的簽約價格也會走高。

野村全球航運龍頭息收ETF(00960) 經理人張怡琳分析指出，根據彭博數據統計，航運相關公司今年獲利有望繳出年增三位數的好成績，以臺灣加權航運類股指數為例，每股盈餘由2023年底的13.64元成長至2024年底的37.81元，年增達177%；此外，當年度獲利則有望成為隔年股利配發的來源基礎，若觀察疫情至今該指數成分股每股盈餘呈現成長後的隔年，其股利水準皆可期，例如2021、2022年每股盈餘皆呈現大幅成長，也帶動2022、2023年豐沛的股利水準；有鑑於2024年預估每股獲利有望較前年大幅成長，2025年股利分配值得期待。

另一方面，根據航運市場消息指出，近期貨櫃海運的北美線出現了拉貨效應，有望推升第4季的營運，其主要原因是美國不少貨主擔憂川普當選，去中化的議題擴大，將導致相關產業關稅大增，因此提前拉貨。野村投信投資策略部副總經理但漢遠進一步指出，第4季雖然不是海運的拉貨旺季，但在艙位的排擠效應下，而有爆艙的說法，也導致運價愈趨向上。特別值得注意的是，大航商馬士基10月31日帶頭調高11月中旬歐線附加費1,000美元，可望順勢拉高2025年歐線合約價逾倍。

由於2025年長約已經開始談判，在大航商紛紛調漲現貨價格的情況下，2025年合約價有望比今年倍增，貨櫃三雄在跟進的前提下，營運也相對有底氣。另一方面，市場最新預估，長榮（2603）第3季單季每股純益（EPS）可望上看29元，萬海（2615）及陽明海運（2609）單季每股獲利也有約8至9元的實力，加上2025年農曆新年比較早，近洋線需求已經開始步入旺季，春節前貨運需求從11月開始轉熱，貨櫃三雄航運貨量步入旺季。

在ESG方面，航運消息指出，歐盟的碳邊界調整機制（CBAM）規定5,000噸以上的大型船隻，須購買一定的碳排放憑證碳額度，2025年將由原本的40%排放量提高到70%，為因應歐洲對於環保要求增強，舊船的拆解速度可能加快。但漢遠表示，目前進入傳統第四季旺季期，廠商除了持續拉貨以備歐美年底假期消費潮，此次總統寶座真由川普拿下，根據2018年以來川普多次實施額外增加關稅的經驗，不少企業可能會趕在新一輪關稅或相關抵制貿易措施正式拍板前趕緊出貨/拉貨，屆時須留意相關事件消息對運價的影響，以及全球航運股的表現空間。

野村投信提醒投資人，由於投資全球航運股仍屬於單一產業，波動風險較全球一般股票型為高，且影響「運價」與「運量」的因素非常多，例如全球經貿狀況、政策措施、地緣政治事件與氣候因素等，仍須留意航運股的波動風險。對於想參與航運股機會的投資人來說，不妨透過定期定額長期投資、或利用盤勢整理時分批布局。

至於投資工具，除了花時間研究挑選個股之外，最簡單的做法就是透過定期定額長期投資、或利用盤勢整理時分批佈局，例如透過國內首檔航運ETF，野村全球航運龍頭息收ETF(00960)追蹤指數NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，一次網羅全球三大航運類別貨櫃、油輪及散裝龍頭企業，目前NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數本益比不到五倍，股價淨值比低於一的優勢*，航運後市值得期待。對航運股投資有興趣的人來說，是個值得納入長期布局的選擇，也是參與全球航運機會不錯的方式，有興趣的投資人不妨評估自身風險承受度並做好資金配置，尤其短期內若溢價過高須留意價格波動風險，建議以單筆分批或定期定額布局，都會是參與航運長期投資機會的良方。