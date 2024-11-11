散戶長期股市績效不及大盤！ 切老：投資要勇於傷害自己不然就看不到真相

一般人在股市裡總是錯誤地認為有賺就好，甚至還得意洋洋自己有挑到一兩支表現優異的股票，漲了數十趴甚至幾倍，還巴不得全世界都知道你在這支股票上的優異表現。

但事實真相呢？幾支看對的股票只有讓你在社群媒體上看起來很厲害，但對你整體資產的貢獻度如何只有你自己最清楚。過去十年你真的靠投資改變了人生或經濟狀況了嗎？

對多數人來說，與其說是在忙股票投資，倒不如說股票不過是在工作以外的生活裏的一個小小樂趣。以一個消遣活動來說，食之無味，棄之可惜，讓生活有點小確幸也不能說是糟糕的嗜好吧？但沒比較就沒傷害，關於投資你一定要勇於傷害自己，不然就看不到真相...

我每隔幾年就會找一下美國金融機構對一般投資人長期（10~20年）投資績效的統計數據，這個數字基本上就在3±0.5%之間遊走，很少有不一樣的數字，投資人的投資能力並沒有因為時代的改變而有明顯進步。而根據我對週遭投資朋友的觀察，這數據在台灣應該也是八九不離十，而我猜迷信當沖、短線與技術線型的台灣投資人應該還比美國投資人的平均績效更糟糕。

附圖的數據是不同的20年期間美國投資人的平均年化報酬率。這些圖表數字可以提醒你，如果你還年輕，不要花太多時間幻想你的投資生涯會多美好與多出眾。

人年輕時通常會對自己未來的事業、婚姻、健康與財務有過度樂觀的期待，但大多數人回顧過往歲月時常不得不承認自己就是過著一個平均值的人生。

投資時，對自己說謊是沒有意義的。夜闌人靜，沒人看你的臉書貼文，點進自己帳戶裡看到的數字才是你真實的投資人生。坦白從寬，抗拒從嚴，願意誠實面對自己，才有機會找到適合自己的投資之道，結束窮忙的投資人生。

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