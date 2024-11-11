證交所「車用電子暨零組件產業」業績發表會 11月20日登場

臺灣證券交易所與永豐金證券將於2024年11月20日至11月21日共同舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，邀請廣宇（2328）、東陽（1319）、界霖（5285）及立隆電（2472）共4家公司，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現相關公司的競爭優勢，並提升公司資訊透明度。

汽車產業為臺灣經濟體中重要之一環，前因通膨飆升導致消費者購車意願減弱，現需求已逐步回歸平穩，證交所這次以「車用電子暨零組件產業」為主題，邀請四家公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形及未來產業發展，另於11月20日邀請工研院產業科技國際策略發展所李國昶資深研究員以「汽車電子暨零組件產業回顧與展望」為題進行專題演講，希望讓投資人能進一步了解汽車產業應用趨勢，持續提升我國資本市場競爭力。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並新增投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起，上市公司每年須擇一場次就受邀參加法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

這次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。這次活動開放現場或線上參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名（報名網址：https://act.twse.com.tw/R1131108/），投資人可透過本公司WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw )收看即時轉播。