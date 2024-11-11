台股續演謝票行情 有影

台股上周跟隨美股上演慶祝行情，又逢台積電發布10月營收達3,142億元，再創歷史新高，投顧法人認為，台股本周有望續演川普謝票行情，走勢震盪向上，並且挑戰10月中旬高點；盤面聚焦10月營收及第3季獲利發布題材，仍需留意外資動向、川普政策的影響。

美國大選落幕、美國聯準會（Fed）降息，台股連漲五日，上周大漲773點，周漲幅達3.4%，結束周線連二黑。美股道瓊、S&P 500、那斯達克等三大指數上周五（8日）上漲0.09%至0.59%不等，同創歷史新高，費城半導體指數跌0.8%，台積電ADR小漲，有利支撐台股本周走勢。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清看法，雖然川普謝票行情可能接近尾聲，但法人看好年底的旺季行情，AI長線需求強勁，且台股第4季受惠於季節性利多因素，有利大盤震盪向上。

凱基投顧指出，如果量能維持在五日均量3,850億元以上，台股有望先挑戰10月中旬高點23,713點。若量能不足陷入震盪，則23,150點至23,250點附近可望有撐。

美國財報季接近尾聲，S&P 500企業已有九成公布財報。在科技股中，本周主要有思科、應用材料等將公布財報，重量級科技股輝達則將在20日公布財報。