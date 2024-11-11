台股續演謝票行情 有影

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫

台股上周跟隨美股上演慶祝行情，又逢台積電發布10月營收達3,142億元，再創歷史新高，投顧法人認為，台股本周有望續演川普謝票行情，走勢震盪向上，並且挑戰10月中旬高點；盤面聚焦10月營收及第3季獲利發布題材，仍需留意外資動向、川普政策的影響。

美國大選落幕、美國聯準會（Fed）降息，台股連漲五日，上周大漲773點，周漲幅達3.4%，結束周線連二黑。美股道瓊、S&P 500、那斯達克等三大指數上周五（8日）上漲0.09%至0.59%不等，同創歷史新高，費城半導體指數跌0.8%，台積電ADR小漲，有利支撐台股本周走勢。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清看法，雖然川普謝票行情可能接近尾聲，但法人看好年底的旺季行情，AI長線需求強勁，且台股第4季受惠於季節性利多因素，有利大盤震盪向上。

凱基投顧指出，如果量能維持在五日均量3,850億元以上，台股有望先挑戰10月中旬高點23,713點。若量能不足陷入震盪，則23,150點至23,250點附近可望有撐。

美國財報季接近尾聲，S&P 500企業已有九成公布財報。在科技股中，本周主要有思科、應用材料等將公布財報，重量級科技股輝達則將在20日公布財報。

台股 美國聯準會 財報

延伸閱讀

石破茂恭賀川普勝選「通話僅5分鐘」 自民黨幹部曝原因：首相體諒川普

【重磅快評】龐培歐提早出局 賴政府押錯寶？

不滿川普回鍋白宮！美國各地爆反川示威 抗議者舉標語：我們不會退縮

今年春天就開始準備！大陸早已研議 備戰川普第2任期應對策略

相關新聞

台股續演謝票行情 有影

台股上周跟隨美股上演慶祝行情，又逢台積電發布10月營收達3,142億元，再創歷史新高，投顧法人認為，台股本周有望續演川普...

一周盤前股市解析／科技、金融 資金轉進

台股上周五（8日）開盤上漲145點作收，收在23,553點。投顧法人表示，台股第3季財報將於本周公告完畢，財報法說接近尾...

梁彥平專欄／AI雲端族群 中長期動能足

美國總統大選塵埃落定，股市近期最大不確定因素消除，美股強彈帶動這波國際股市漲勢，除反映市場對當選人川普強勢回歸政壇的樂觀...

台積、萬潤、家登 大摩看多

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華半導體」產業報告指出，人工智慧（AI）熱，從2023年到2027年AI半導體年複合成長...

就市論勢／晶片封裝、散熱 可留意

台灣第3季GDP初值較第2季增長1.08%，季增幅為近三季最高，年增3.97%，高於8月16日主計處預估的3.21%。在去年同期高基期的背景下，民間消費依然穩健增長，反映台灣經濟結構強韌、產業前景良好。

加權指數神龍擺尾 周線終結連二黑翻紅

加權指數11月8日上漲145點，收在23,553點，成交量4,319億元。籌碼面部分，三大法人買超38.8億元，外資期貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。