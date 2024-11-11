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台積、萬潤、家登 大摩看多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華半導體」產業報告指出，人工智慧（AI）熱，從2023年到2027年AI半導體年複合成長率（CAGR）將超過40%，達2,900億美元，占全球半導體需求達35%。在台股中，大摩看多台積電、萬潤及家登，都維持「優於大盤」評等。

大摩指出，在AI半導體市場中，推論AI半導體的CAGR將高達91%，高於訓練AI半導體的成長速度；邊緣AI半導體的CAGR為25%，將出現「混合式AI」運算；客製化AI半導體的CAGR為100%，主要來自於超大規模雲端業者、電動車業者及新創公司。

大摩表示，台積電是AI半導體生產賦能者，也是長期受惠者。台積電2025年CoWoS產能將倍增，可能有一半以上供應輝達，預估明年每月產能達8萬片，其他廠商合計產能為1.2萬片。看好AI需求龐大，大摩將台積電列為大中華半導體股的首選，維持1,330元目標價。

至於萬潤，大摩上周才剛把目標價從620元調升至660元。大摩估計，萬潤2025年營收可輕易達到90億元，其中80億元來自於CoWoS；將萬潤2025年預估每股稅後純益（EPS）調高11%到26元。至於家登，大摩給予750元的目標價，主要著眼於家登將持續受惠於極紫外光光罩盒（EUV Pod）、晶圓載具及設備的成長動能強勁。

AI 半導體 大摩

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