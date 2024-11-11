一周盤前股市解析／科技、金融 資金轉進

台股上周五（8日）開盤上漲145點作收，收在23,553點。投顧法人表示，台股第3季財報將於本周公告完畢，財報法說接近尾聲，利空逐漸淡化，回歸產業基本面；且川普確定當選美國總統後，資金將逐漸轉移至科技、金融、基礎建設、電動車、比特幣等受惠產業，可持續留意。

統一投顧協理陳晏平表示，美國總統大選底定，市場將回歸基本面，加上聯準會利率決策會議降息1碼，有利風險性資產偏好。依歷史經驗，美股在11月至隔年1月是一年中表現較佳階段，加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞、消費者信心增強，對於台股年底作帳行情有利，但外資期貨空單創下新高，操作建議勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強。選股方向以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，美國總統大選結束，台股短線由多頭主導，加權、電子、金融指數同步站上短中長天期均線，漲勢落後的傳產指數亦站上月線，整體維持偏多格局。

第一金投顧協理黃奕銓認為，美國總統大選後上演選後慶祝行情，選後資金將重回產業及基本面，包含台股10月營收、第3季財報公告，都將影響市場走向，因為AI基本面強勁，將吸引資金進駐。