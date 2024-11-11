梁彥平專欄／AI雲端族群 中長期動能足

美國總統大選塵埃落定，股市近期最大不確定因素消除，美股強彈帶動這波國際股市漲勢，除反映市場對當選人川普強勢回歸政壇的樂觀情緒，第3季財報與展望亮眼也是盤面焦點，更加推升股市向上突破走多的氣勢。

投資人對經濟前景信心增強，資金回流股市，進一步支撐美股及台股表現，惟外資期貨未平倉口數大增空單，短線漲多回檔的壓力仍須留意。

川普的政見主張之一是對中國與其他國家進口商品全面提高關稅，將對全球貿易格局產生深遠影響。高關稅政策將造成美國零售銷售獲利下滑，進口成本高漲也進一步推升民生物價，通膨隱憂隨之而起，不僅會衝擊美國經濟成長力道，也將使消費者負擔加重，削弱市場信心。

此外，川普也主張降低富人稅與企業稅，與共和黨一貫以大型企業降稅為主的立場一致，可能導致通膨壓力上升和財政赤字增加。美國聯準會（Fed）好不容易才控制住的通膨，有可能因此死灰復燃，更進一步打亂Fed降息循環的步調。

川普表示，當選後將向台灣「收取保護費」，並多次提及「台灣偷走美國晶片生意」等言論，引發市場對於台灣與美國經濟政策的擔憂，也使台股供應鏈大廠的股價波動加劇。

尤其，共和黨同時成為參、眾兩院多數黨，川普贏得絕對執政的優勢更有利於推動「讓美國再次偉大」的保護政策，將使得全球化自由貿易機制倒退嚕，且川普反覆無常的政治決策和強硬的政策立場，以及政治孤立主義抬頭，更容易造成地緣政治的緊張與風險。

金融市場最不樂見難以預測的不確定性因素，川普重返執政將加大股市震盪幅度，投資風險也隨之增高。因此，投資人需隨時調整策略以因應突如其來的變化。

川普的「保護費說」讓市場擔心台積電補助減少或加高關稅，不過，台積電（2330）占AI晶片製造市占比高達90%，良率超前的優勢非英特爾（Intel）與三星一時所能及，若台系供應鏈受到政策衝擊，影響最大的，將是美國的AI與雲端服務（CSP）大廠。

因此，川普言論傾向選舉語言，投資操作將回歸基本面，看好AI雲端及邊緣為中長期動能，但仍需密切關注川普重返政壇帶來的市場風險，適時調整投資策略以應對可能的變化。年底前，可選擇具基本面支撐的投信與集團作帳標的逢低布局。（作者是世新大學財金系副教授）